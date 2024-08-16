Этой ночью в аннексированном Крыму было очень неспокойно

В ночь на 16 августа в аннексированном Крыму раздавались взрывы, а также перекрывалось движение по Крымскому мосту.

Утром ряд Telegram-каналов опубликовал видео, как Россия отражала украинские дроны.

Согласно информации, взрывы раздавались около 03:30. Власти Севастополя успокаивали: в городе работали силы ПВО и ни один гражданский объект не пострадал.

Местные каналы сообщали о вероятном прилете по горе Митридат в Керчи, где якобы располагался ракетный комплекс "Панцирь-С1". Также они отмечали, что над Крымом патрулировали вертолеты.

Движение по Крымскому мосту открыли лишь около 07:00, за это время там собрались многокилометровые очереди с обеих сторон на автомобильных подъездах.

В то же время Минобороны России отчиталось об уничтожении пяти дронов над акваторией Черного моря и двух безэкипажных катеров в акватории Черного моря.