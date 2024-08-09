Из-за событий на Курщине РФ будет вынуждена передислоцировать войска

Военные действия в Курской области, вероятно, заставят Российскую Федерацию передислоцировать свои силы. Так считает подполковник Янек Кессельманн, заместитель командующего Центра разведки Минобороны Эстонии.

Кессельманн отметил, что, скорее всего, вооруженные формирования Российской Федерации не были готовы к украинским активным действиям в этом регионе, и атака стала для них неожиданностью.

По открытым данным, украинские войска продвинулись примерно на 15 километров от границы вглубь Курской области.

"Не исключено, что вторая линия обороны Российской Федерации в регионе частично прорвана. Наступление украинских войск в районе Курска вероятно приведет к передислокации подразделений Российской Федерации с других направлений для обеспечения обороны российских подразделений и контрударов против украинских сил в регионе", – сказал Кессельман, которого цитируют эстонские медиа.

Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". В Госдепе США указали на ироничность этого заявления.

В Пентагоне заявили, что не обеспокоены по поводу возможного усиления напряженности со стороны РФ в связи с продвижением Украины в Курской области.

Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.