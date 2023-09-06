РФ нанесла удар по Константиновке в Донецкой области

Российские войска нанесли удар по рынку в городе Константиновка Донецкой области.

По предварительным данным областной военной администрации, погибли 16 человек, есть раненые.

Все пострадавшие в результате атаки - гражданские лица.

Премьер Денис Шмыгаль поделился, что известно о по меньшей мере 20 пострадавших.

"В результате обстрела рынка уже известно о 16 погибших, из них один ребенок. По меньшей мере 20 человек ранены. Мои искренние соболезнования семьям и близким. Все службы работают. Пожар локализован. Помогаем пострадавшим", - написал он на своем канале в мессенджере.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко написал, что пострадали 44 человека - есть 16 погибших и 28 травмированных. Среди пострадавших есть спасатель. Чиновник добавил, что повреждено около 30 торговых павильонов, чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар на площади 300 квадратных метров.

"ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным", - подчеркнул министр.