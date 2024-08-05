Верховный суд США отказался отложить приговор Трампу по делу об откупе

Верховный суд США в понедельник отклонил ходатайство штата Миссури отложить вынесение приговора Дональду Трампу в Нью-Йорке по обвинению в уголовном преступлении, связанном с выплатой денег за молчание порнозвезде, сообщает Reuters.

Решение судей было принято в ответ на иск штата Миссури, который утверждал, что дело против Трампа нарушает право избирателей, предусмотренное Конституцией США, услышать кандидата в президенты от Республиканской партии.

В мае Трамп был признан виновным в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 000 долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США 2016 года о сексуальном контакте, который, по ее словам, она имела с Трампом годами ранее. Прокуроры заявили, что этот платеж был призван помочь Трампу повысить шансы на выборах 2016 года, когда он победил демократа Хиллари Клинтон.

Трамп, кандидат от республиканцев на выборах этого года, отрицает, что имел секс с Дэниелс, и пообещал подать апелляцию после вынесения приговора, запланированного на сентябрь.

Генеральный прокурор-республиканец штата Миссури Эндрю Бейли подал 3 июля иск против штата Нью-Йорк с просьбой к Верховному суду приостановить вынесение приговора Трампу и приостановить действие судебного приказа о неразглашении информации, наложенного на него судьей штата Нью-Йорк Хуаном Мерчаном.

Судебные споры между штатами подаются непосредственно в Верховный суд.

Бейли утверждает, что уголовное дело против Трампа нарушает право жителей Миссури, согласно Первой поправке к Конституции, "выслушивать и голосовать за желаемого кандидата в президенты".

"Вместо того, чтобы позволить кандидатам в президенты проводить кампанию, опираясь на их собственные заслуги, радикальные прогрессисты в Нью-Йорке пытаются сфальсифицировать выборы 2024 года, ведя прямую атаку на наш демократический процесс", – заявил Бейли, подавая иск в суд.

Генеральные прокуроры-республиканцы из Флориды, Айовы, Монтаны и Аляски подали в Верховный суд записку в поддержку иска Миссури.

Трампу также предъявлены уголовные обвинения на федеральном уровне и на уровне штатов, связанные с его попытками исправить свой проигрыш на выборах 2020 года Джо Байдену.

Решением от 1 июля, принятым консервативным большинством 6-3, Верховный суд предоставил Трампу значительный уголовный иммунитет за действия, совершенные на посту. Это практически гарантировало, что Трамп не предстанет перед судом по делу о подрыве федеральных выборов до выборов.

Адвокаты Трампа немедленно сослались на решение об иммунитете, пытаясь отменить приговор по делу о деньгах за молчание. Они заявили, что прокуроры неправомерно полагались на посты в социальных сетях, сделанные Трампом в 2018 году, когда он был президентом, которые квалифицируются как официальные сообщения.

Судья по делу заявил, что вынесет решение по аргументам Трампа до 6 сентября. Мерчан заявил, что если он поддержит обвинительный приговор, то вынесет приговор Трампу 18 сентября.

Апелляционный суд штата Нью-Йорк в четверг, 1 августа, отклонил жалобу Трампа на постановление о неразглашении информации по уголовному делу, где его осудили по обвинениям, связанным с выплатой денег порнозвезде за молчание.

Решение Апелляционного суда означает, что Трамп, который назвал все уголовные дела против него политически мотивированными, не может публично комментировать отдельных прокуроров и других фигурантов дела до вынесения ему приговора.