Демократическая партия США формально выбрала Харрис кандидатом в президенты

Вице-президент США Камала Харрис привлекла достаточное количество голосов от делегатов Демократической партии, чтобы получить номинацию на президентские выборы.

Об этом в пятницу, 2 августа, объявил председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон.

Во время онлайн-мероприятия в пятницу Харрисон заявил, что "Харрис получила большинство голосов от всех делегатов съезда и будет выдвинута кандидатом от Демократической партии после завершения голосования в понедельник". Сама Харрис сообщила в X (Twitter), что для нее выдвижение кандидатом в президенты США является "большой честью" и что она официально примет номинацию на следующей неделе.

"Эта кампания – о людях, которые объединяются, вдохновленные любовью к своей стране, чтобы бороться за лучшее, что есть у нас", – добавила Харрис.

Голосование за кандидата в вице-президенты среди делегатов Демпартии началось накануне, 1 августа. Его решили провести перед съездом партии в Чикаго 19-22 августа из-за юридических тонкостей, связанных со временем регистрации кандидата в президенты в некоторых штатах. Окончательные результаты голосования делегатов станут известны в ночь на вторник, 6 августа.

Камала Харрис станет первой темнокожей женщиной и первой американкой азиатского происхождения, которая будет кандидатом в президенты одной из крупнейших партий США. Кандидатура Харрис появилась после того, как президент США Джо Байден объявил о снятии с выборов и поддержал выдвижение вице-президента.

На следующей неделе она проведет предвыборные мероприятия в ключевых штатах вместе со своим кандидатом в вице-президенты, имени которого пока не назвали. Но СМИ предполагают, что им станет губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.