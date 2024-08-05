Харрис усилила свои позиции в противостоянии с Трампом перед выборами

Вице-президенту США Камале Харрис удалось перезагрузить президентскую гонку 2024 года благодаря поддержке демократов, молодых и темнокожих избирателей, которые становятся более активными и склонными к голосованию, а также женщин, которые уверены, что она будет больше способствовать их интересам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса CBS News/YouGov.

Камала Харрис имеет преимущество в 1 пункт на национальном уровне – чего никогда не было у президента Байдена (он отставал на 5 пунктов, когда вышел из гонки) – и Харрис и бывший президент Дональд Трамп имеют равное количество голосов в ключевых штатах.

Но в пользу Трампа, некоторые критические вещи не изменились: он сохраняет значительное преимущество среди избирателей, утверждая, что с ним они будут жить лучше в финансовом плане, и что его политика уменьшит количество мигрантов на границе.

Процент демократов, которые говорят, что "точно проголосуют", вырос до самого высокого показателя этого года. Это сужает партийный "разрыв в явке", который наблюдался на протяжении всей кампании. И сегодня гораздо больше чернокожих избирателей заявляют, что будут голосовать, по сравнению с июлем, когда Байден был номинантом.

В более общем плане все это указывает на то, что выборы вполне могут зависеть от явки избирателей, и особенно от маргинальной явки – тех, кто не всегда приходит на выборы. Например, среди тех, кто в целом описывает себя как тех, кто голосует "иногда" или "редко", но говорит, что сейчас точно проголосует, сейчас побеждает Харрис.

Харрис лидирует среди женщин-избирателей – женщины-избиратели в подавляющем большинстве считают, что Харрис поможет интересам женщин в случае избрания. Гораздо меньше женщин говорят так о Трампе. Избиратели в целом склонны считать, что Трамп поможет интересам мужчин больше, чем интересам женщин.

В связи с этим гендерный разрыв несколько увеличился по сравнению с началом кампании. Харрис опережает Трампа среди женщин с большим отрывом, чем Байден, имея при этом примерно такую же поддержку, которую Байден имел среди мужчин.

В ключевых штатах, которые и определяют исход выборов, выдвиженцы от Демократической и Республиканской партий имеют сегодня равные шансы на победу. Опросы показывают, что в Мичигане оба кандидата имеют по 48%, Пенсильвании – по 50%, Аризоне – по 49%. Незначительное преимущество Трамп демонстрирует в Вискосине (за него – 50%, за Харрис – 49%), Джорджии (50% и 47%) и Северной Каролине (50% и 47%). Харрис несколько опережает Трампа в Неваде (50% против 48%).