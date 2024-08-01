США считают оппонента Мадуро победителем выборов в Венесуэле

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил об убедительных доказательствах того, что оппозиционер Эдмундо Гонсалес, а не авторитарный лидер Николас Мадуро, победил на президентских выборах в Венесуэле.

Блинкен отметил, что "учитывая неопровержимые доказательства, Соединенным Штатам и, самое главное, венесуэльскому народу понятно, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил наибольшее количество голосов".

"Мы поздравляем Эдмундо Гонсалеса Уррутиа с успешной кампанией. Сейчас настало время для венесуэльских партий начать переговоры о взаимоуважительном, мирном переходе в соответствии с венесуэльским избирательным законодательством", – подчеркнул госсекретарь США.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

По меньшей мере 17 человек погибли. Около 750 человек были арестованы, по словам генерального прокурора страны.

Многие правительства осудили результаты выборов, на которых в Венесуэле победителем объявили авторитарного лидера Николаса Мадуро.

Министры иностранных дел "Группы семи" выразили обеспокоенность из-за фальсификаций при подсчете голосов на президентских выборах в Венесуэле.