Временный президент Венесуэлы встретится с Помпео

Несмотря на запрет на выезд за границу, временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо отправился в соседнюю Колумбию. В воскресенье, 19 января, колумбийский президент Иван Дуке провел встречу с лидером венесуэльской оппозиции в своей резиденции в Боготе.

"Мы укрепим мировую поддержку, чтобы добиться свободы для Венесуэлы", - заявил Гуайдо после встречи с Дуке.

20 января Хуан Гуайдо намерен встретиться в Колумбии с госсекретарем США Майком Помпео. США относятся к числу наиважнейший сторонников Гуайдо, который на протяжении года пытается сместить главу Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон изучает возможность введения новых санкций с целью усилить давление на венесуэльское правительство. В то же время ранее Николас Мадуро заявил, что он открыт к диалогу с США.

Последние три года в Венесуэле развивается политический, экономический и уже гуманитарный кризис, в результате которого уже около 4,5 миллионов человек покинули страну. Национальная ассамблея (парламент Венесуэлы - Ред.) недавно разделилась и избрала двух председателей: оппозиция проголосовала за Хуана Гуайдо, Единая социалистическая партия Мадуро выбрала его сторонника Луиса Парру.

В январе 2019 года Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, что было признано более чем 50 странами мира. Тем не менее, в стране власть по-прежнему удерживает Николас Мадуро, на стороне которого находится армия.