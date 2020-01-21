Помпео заверил Гуайдо в поддержке США

Госсекретарь США Майк Помпео заверил временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо в поддержке со стороны американского правительства.

"Мы должны покончить с тиранией Мадуро, которая вредит гражданам Венесуэлы и влияет на весь регион", - заявил Помпео в понедельник, 20 января, после встречи с Гуайдо и колумбийским президеном Иваном Дуке в столице Колумбии Боготе.

Помпео заявил, что США примут "долгосрочные меры для поддержки президента Гуайдо и всего венесуэльского народа", передает DW.

Несмотря на запрет на выезд за границу, Гуайдо отправился в соседнюю Колумбию, где в воскресенье встретился с Дуке. В понедельник Гуайдо и Дуке провели переговоры с Помпео. США относятся к числу наиважнейший сторонников Гуайдо, который на протяжении года пытается сместить главу Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон изучает возможность введения новых санкций с целью усилить давление на венесуэльское правительство. В то же время ранее Николас Мадуро заявил, что он открыт к диалогу с США.

Последние три года в Венесуэле развивается политический, экономический и уже гуманитарный кризис, в результате которого уже около 4,5 миллионов человек покинули страну. Национальная ассамблея недавно разделилась и избрала двух председателей: оппозиция проголосовала за Хуана Гуайдо, Единая социалистическая партия Мадуро выбрала его сторонника Луиса Парру.

В январе 2019 года Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, что было признано более чем 50 странами мира. Тем не менее, в стране власть по-прежнему удерживает Николас Мадуро, на стороне которого находится армия.