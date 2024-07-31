Совмин Беларуси повысил норматив стоимости жилья для льготных кредитов

Совмин Беларуси повысил норматив стоимости 1 кв.м. жилья для льготных кредитов, следует из постановления №548 от 26 июля 2024 года.

Для многоквартирных домов, строительство которых началось после 1 июля 2024 года, новый норматив при выдаче льготных кредитов Беларусбанком составляет 1251 белорусских рублей.

Для домов, которые начали строить в период с 1 января 2024 года по 1 июля, норматив остался на уровне 1132 рублей за 1 кв. м.

Для льготных кредитов, выдаваемых Белагропромбанком, норматив для домов после 1 июля повышен до 1439 рублей за 1 кв.м. По объектам строительства, выдача льготного кредита по которым начата до 2 июля 2024 года, применяется предельный показатель стоимости 1 кв. метра общей площади жилого дома (квартиры), действовавший на дату начала выдачи такого кредита в размере, не превышающем 1303 рублей.