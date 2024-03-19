Строительство жилья с господдержкой в Беларуси за январь-февраль упало более чем в 2 раза

За январь – февраль 2024 года в Беларуси организациями всех форм собственности построено 3,6 тыс. новых квартир, сообщил Белстат.

Введено в эксплуатацию 417,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 29,1% меньше по сравнению с январем-февралем 2023 года.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 74,4 тыс. квадратных метров, что составляет лишь 40,3% от площади, построенной в январе-феврале 2023 года.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 116,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 28% от общего объема введенного жилья. В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 177,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 42,6% от общего ввода по республике.

В феврале 2024 года введено в эксплуатацию 218,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 20,9% меньше по сравнению с февралем 2023 года, но на 10,1% по сравнению с январем текущего года.

С господдержкой в феврале построено 34,2 тыс. квадратных метров, что составляет лишь 40,8% (или в 2,45 раза меньше) от площади, построенной в феврале 2023 года, и на 15% меньше, чем в январе 2024 года.