В Беларуси ввод жилья в эксплуатацию в январе-апреле 2024 года сократился на 4,4%

В Беларуси в январе-апреле 2024 года введено в эксплуатацию 1 022,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период года, сообщает Белстат.

В том числе, введено 207,5 тыс. квадратных метров, построенных с господдержкой, что на 29,4% меньше, чем в январе-апреле 2023 года.

За 4 месяца текущего года организациями всех форм собственности построено 10,5 тыс. новых квартир. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 333,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 32,6% от общего объема введенного жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 383,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 37,5% от общего ввода по республике.