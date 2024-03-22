Совмин Беларуси разрешил сдавать в эксплуатацию дома с незавершенными работами

Совмин Беларуси разрешил застройщикам сдавать в эксплуатацию собственникам незавершенные строительством дома с последующим завершением работ, следует из постановления Совмина №187 от 19 марта 2024 года.

Разрешение распространяется на одноквартирные и многоквартирные блокированные жилые дома, возводимые с привлечением бюджетных средств.

Согласно документу, речь идет о работах, которые «были перенесены на благоприятный период их выполнения». При передаче дома в эксплуатацию застройщик должен указать стоимость работ, которые еще предстоит выполнить. Соответственно, собственник сможет оплатить эти работы ролсле их завершения.

«Если при приемке в эксплуатацию одноквартирного жилого дома, а также многоквартирного, блокированного жилого дома часть работ была перенесена на благоприятный период их выполнения, в отношении финансируемых с привлечением бюджетных средств объектов долевого строительства в таких жилых домах:

- размер затрат на выполнение данных работ определяется застройщиком с учетом прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат на дату их проведения и включается в цену договора (цену объекта долевого строительства);

- застройщик передает дольщику документы, необходимые для государственной регистрации прав дольщика на объект долевого строительства, после уплаты цены договора (цены объекта долевого строительства), за исключением работ, перенесенных на благоприятный период», - говорится в документе.