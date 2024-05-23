Последнее обновление: 23.05.2024 17:08

Подписан указ в целях завершения строительства ЖК «Грушевский посад» в Минске

Лукашенко 22 мая подписал указ №207, направленный на скорейшее завершение строительства жилых домов ООО "Жилстройкомплект", сообщила пресс-служба Лукашенко.

Документом предусмотрен ряд мер, направленных на скорейшее завершение строительства многоквартирных жилых домов несостоятельного застройщика ООО "Жилстройкомплект" на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса в Минске, известного как ЖК «Грушевский посад».

«В целях обеспечения равных возможностей для всех участников строительства дольщикам, имевшим с ООО "Жилстройкомплект" договоры на возведение объектов долевого строительства, указом предоставляются такие же права, как и держателям жилищных облигаций», - говорится в официальном комментарии к документу.

Ранее по теме


<Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование