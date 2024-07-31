США впервые с февраля нанесли авиаудары по Ираку

Соединенные Штаты во вторник нанесли удар по Ираку в рамках самообороны на фоне роста напряженности в регионе после израильского авиаудара по Бейруту, сообщает Reuters.

Иракская полиция и медицинские источники сообщили, что в результате удара по базе к югу от Багдада, которая используется Иракскими силами народной мобилизации, были убиты четыре члена группировки, в состав которой входят несколько связанных с Ираном вооруженных ополченцев, и еще четверо получили ранения.

В заявлении, сделанном после взрывов, Силы народной мобилизации не выдвинули никаких обвинений относительно того, кто несет за них ответственность.

Американские официальные лица на условиях анонимности заявили, что США нанесли авиаудар по городу Мусаиб, расположенному в провинции Бабиль, но не предоставили более подробной информации об этом месте.

Чиновники добавили, что удар был нацелен на боевиков, которые, по мнению США, готовились к запуску беспилотников и представляли угрозу для американских и коалиционных сил.

"Эта акция подчеркивает приверженность Соединенных Штатов к безопасности и защите нашего персонала", – сказал один из чиновников.

На прошлой неделе американские и иракские источники сообщили, что по иракской авиабазе Айн аль-Асад, где дислоцируются американские войска, было выпущено несколько ракет, но о повреждениях или жертвах не сообщалось. Американские официальные лица заявили, что ни одна из ракет не попала в базу.

Атака во вторник стала первым известным ударом США в Ираке с февраля, когда американские военные нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по более чем 85 целям, связанным с иранской Революционной гвардией и связанными с Ираном вооруженными формированиями.

Тогда Соединенные Штаты утвердили планы многодневной серии ударов в ответ на атаки на американские цели, в частности на базу на севере Иордании.