Последнее обновление: 30.12.2019 10:36

США нанесли авиаудар по военной базе Хезболлах в Ираке

Категории: США Ирак

Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.

Об этом сообщает телеканал Alsumaria со ссылкой на заявление главы шиитского народного ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» Джавада Казема Аль-Рабиави.

Он отметил, что еще 35 человек получили ранения. Под обломками находится ряд погибших, добавил глава ополчения.

По данным телеканала Al Arabiya, погибшими числятся 25 участников народного ополчения, передает РБК.

Глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь Майкл Помпео отправились в поместье президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы обсудить удар по объектам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

29 декабря американские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по позициям ливанской группировки «Хезболла» в Ираке и Сирии. В Пентагоне объяснили нанесение ударов по пяти объектам «Катаиб Хезболлах» нападениями членов проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. В частности, речь идет о ракетном обстреле 28 декабря американской военной базы, расположенной недалеко от иракского города Киркук. Тогда погиб американский военный, служащий по контракту. Еще несколько военнослужащих были ранены.

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