В Ираке вновь обстреляли базу с американскими военными

Военная база Эт-Таджи в Ираке в 30 километрах от Багдада, на которой размещены американские военнослужащие, во вторник, 14 января, подверглась ракетному обстрелу.

Об этом сообщили представители иракской армии, отметив, что удар обошелся без жертв, передает DW.

В прошедшие недели базы, на которых размещены американские войска, неоднократно подвергались обстрелам, в совершении которых обвиняют связанные с Ираном шиитские группировки.

В частности, постоянным обстрелам подвергается авиабаза Балад в районе Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин) к северу от Багдада - с начала году тут получили ранения семь человек, главным образом, иракцев. На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), большинство американских военнослужащих покинуло базу.