Россия переводит нефтяной флот под флаг Габона

Россия массово переводит свои нефтяные танкеры под флаг Габона, свидетельствуют подсчеты Reuters.

По состоянию на начало февраля уже 42 судна компании "Совкомфлот", ранее ходившие под флагом Либерии и Панамы, сменили регистрацию на габонскую. Смена регистрации связана с угрозой санкций США.

В конце 2023 года США, Евросоюз и Великобритания предупредили Либерию, Панаму и Маршалловы Острова о необходимости усилить надзор за танкерами, чтобы гарантировать соблюдение ценового потолка на российскую нефть $60 за баррель.

Либерийский судовой реестр LISCR особенно уязвим к санкциям, так как его штаб-квартира находится не в Либерии, а в США.

Около 80% танкеров Совкомфлота были зарегистрированы под флагом Либерии и управлялись дубайской компанией Sun Ship Management (она же SCF Management Services). Их регистрацию и обслуживание осуществлял LISCR, что позволяло судам подсанкционного Совкомфлота перевозить российскую нефть.

В связи с этим LISCR даже был в перечне "международных спонсоров войны". В конце февраля Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции сообщило, что все суда российского Совкомфлота покинули Либерийский реестр.

Министр транспорта Габона Лоик Мудума подтвердил Reuters, что многие танкеры из Либерийского реестра перерегистрировались в реестр Габона. При этом он заверил, что они будут исключены из реестра, если будут заниматься незаконной деятельностью. "Мы сами предпримем шаги по снятию флага с этого корабля, будет ли он российским или другим", — отметил министр.

В Габоне в 2023 году произошел государственный переворот, страну возглавил генерал Брис Олиги Нгема.