Инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до 2,4%

Потребительские цены в еврозоне в ноябре увеличились на 2,4% в годовом выражении, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза (Евростата), представившего предварительную оценку. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,9% в октябре и обновила минимум с июля 2021 года.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены снизились на 0,5%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в ноябре повысились на 3,6% в годовом выражении после роста на 4.2% в октябре.

Цены энергоносителей в текущем месяце ускорили снижение до 11,5% после 11,2% в октябре. Цены на промышленные товары выросли на 2,9% (+3,5% месяцем ранее).

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 6,9% после повышения на 7,5% в октябре. Услуги подорожали на 4,0% (+4,6% месяцем ранее).

Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Словакии (6,9%), Хорватии (5,5%) и Австрии (4,9%). Самый низкий рост цен наблюдался в Италии (0,7%) и Финляндии (0,8%). При этом в Бельгии была зафиксирована годовая дефляция в 0,7%.