Спрос на кредиты в еврозоне растет впервые за два года

Падение цен на жилье и снижение стоимости заимствований способствуют увеличению спроса на ипотечные и потребительские кредиты. Об этом сообщает Financial Times.

Спрос на кредиты со стороны домохозяйств еврозоны вырос впервые за два года, поскольку потребители реагируют на падение цен на жилье, снижение стоимости заимствований и рост доверия к экономике.

Европейский центральный банк заявил, что улучшение перспектив на рынке жилья, особенно в Германии, крупнейшей экономике Европы, стало главным фактором восстановления спроса на ипотечные и потребительские кредиты.

В прошлом году цены на жилье в Германии упали на 8,4%, что является одним из крупнейших падений в Еврозоне, где цены в среднем снизились на 1,1% по сравнению с предыдущим годом.

Оживление спроса на кредиты домохозяйств поддерживает временное восстановление экономики еврозоны, но увеличение объемов заимствований может также способствовать сохранению высокой инфляции, что усиливает осторожность политиков по снижению процентных ставок.

Между тем спрос на кредиты со стороны бизнеса продолжает падать седьмой квартал подряд из-за снижения инвестиционной активности и повышения ставок по корпоративным кредитам.

Во втором квартале банки несколько смягчили условия кредитования домохозяйств, одновременно усилив их для бизнеса, особенно по кредитам на коммерческую недвижимость.

Ожидается, что в третьем квартале спрос на кредиты возрастет как со стороны домохозяйств, так и со стороны корпоративных заемщиков.