Израиль не завершит войну, пока ХАМАС не будет уничтожен

Израиль будет продолжать боевые действия в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты". Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства.

"Завещание павших – это наша миссия. Мы будем ее выполнять", – отметил он в своем сообщении в соцсети после заседания правительства.

Премьер-министр сказал, что цели израильского правительства включают освобождение всех оставшихся в секторе Газа заложников и обеспечение того, чтобы эта территория больше никогда не представляла угрозы для Израиля, передает Politico.

"Тому, кто сомневается в достижении этих целей, я повторяю: победу ничем не заменить. Мы не прекратим войну, пока не достигнем всех этих целей", – подчеркнул Нетаньяху.

В материале Politico говорится, что США настаивают на том, чтобы Израиль согласился на трехстороннее соглашение о прекращении огня, которое поддержали несколько стран, включая Францию, Великобританию, Египет и Катар. Она включает в себя несколько условий, в том числе то, что израильские войска выводятся из городов в секторе Газа, выдают гуманитарную помощь и освобождают сотни палестинских заключенных в обмен на возвращение ХАМАС части заложников и захваченных израильских солдат.

Однако переговоры зашли в тупик, ведь ХАМАС хочет, чтобы они были сосредоточены на обмене пленными, в то время как израильское правительство настаивает на том, что переговоры также должны затронуть демилитаризацию сектора Газа.