Нетаньяху: Прекращения огня не будет без освобождения заложников

Премьер Израиля отказался от прекращения огня в секторе Газа без освобождения заложников.

"Я хочу отбросить всевозможные ложные слухи, которые мы слышим со всех сторон, и вновь прояснить одно: без освобождения наших заложников прекращения огня не будет", - заявил премьер-министр Израиля.

В то же время осталось неясным, имел ли Нетаньяху в виду освобождение всех заложников или только некоторых из них. Ранее в СМИ распространились неподтвержденные сообщения о якобы ведущихся переговорах о гуманитарном прекращении огня в обмен на освобождение 15 заложников, находящихся в секторе Газа.

В ответ на эти утверждения представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил: "Мы не должны допускать, чтобы нас вводили в заблуждение. Нет никакого прекращения огня. Мы боремся с ХАМАС. Никакого перемирия нет".