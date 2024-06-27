Евросоюз разморозит часть зависших из-за санкций переводов из РФ

Европейский союз разрешил разблокировать денежные переводы из России в ЕС, которые заморозили из-за участия в цепочке транзакций, находящихся под санкциями банков.

В соответствии с внесенными в регламент ЕС изменениями, государства Евросоюза получили право на условиях, которые сочтут нужными, разблокировать зависший платеж, если он был заморожен из-за наличия в цепочке финансовых посредников банка под санкциями.

При этом нововведения не будут распространяться на средства, которые находятся в европейских депозитариях ценных бумаг. Поэтому разработанный механизм не решает проблему размораживания активов на счетах Euroclear.