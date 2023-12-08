В ЕС на следующей неделе одобрят план использования доходов от замороженных активов РФ

На следующей неделе Европейская комиссия должна одобрить юридическое предложение по использованию доходов от российских активов, замороженных по санкциям в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Об этом агентству Reuters стало известно от должностных лиц ЕС и дипломатических источников.

Ожидается, что законопроект будет принят 12 декабря, за два дня до заключительного саммита 27 лидеров стран ЕС.

Однако, отметило агентство со ссылкой на источники, Киеву не стоит ждать мгновенных хороших новостей о получении средств от замороженных российских активов из-за сомнений в трех ключевых столицах – Брюсселе, Берлине и Париже.

ЕС заявляет, что заморозил российские активы на сумму около €21,5 млрд евро и что еще €300 млрд средств российского центрального банка обездвижены в ЕС и G7. Около €125 млрд из этой суммы находятся в бельгийской компании Euroclear.

Бельгия подсчитала, что в 2023-24 годах она соберет €2,3 млрд налогов с этой суммы. Бельгия заявила, что использует эти средства на помощь Украине.

Предложение Еврокомиссии на следующей неделе будет направлено на введение стандартных правил обращения с такими активами во всех странах ЕС. Для его принятия необходима единодушная поддержка 27 стран-членов ЕС.

По словам чиновников ЕС, это предложение уточнит юридические обязательства привлеченных учреждений.

Важно, что оно, однако, не будет содержать прямого предложения перечислить новые поступления от этих активов в бюджет ЕС, заявили чиновники, ссылаясь на судебные риски, управленческие вопросы и критику со стороны Европейского центрального банка.

Ожидается, что лидеры ЕС не дадут окончательного одобрения этого предложения на саммите, но, возможно, поручат своим 27 правительствам больше поработать над ним. Поскольку тяжеловесы Германия и Франция высказывают предостережения, быстрого соглашения ждать не стоит.

"Группа стран-членов все еще имеет юридические беспокойства", – сказал высокопоставленный дипломат ЕС, добавив, что перевод средств в центральную казну ЕС "не является чем-то, что может произойти в ближайшем будущем".