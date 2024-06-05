Интерпол отказался объявлять в розыск бежавшего в Беларусь польского судью

Интерпол отказался объявить в розыск с "красным" оповещением бывшего польского судью Томаша Шмидта, которого подозревают в сотрудничестве с иностранными спецслужбами, из-за специфики ситуации.

Польша подала соответствующий запрос в конце мая, сообщает RMF24.

Пресс-секретарь полиции Катаржина Новак рассказала, что отказ обосновали тем, что Интерпол не позволяет обрабатывать через свои каналы информацию о деяниях против госбезопасности, определенных как политические преступления.

Ранее прокуратура подала также запрос на объявление европейского ордера на арест экс-судьи, что означает, что его должны задержать в случае возвращения в ЕС. Этот тип ордера выдает суд.

Напомним, национальная прокуратура Польши ранее начала расследование в отношении Шмидта по статье о работе на иностранную разведку, по этим обвинениям его заочно арестовали. Его также лишили статуса судьи.