Последнее обновление: 11.05.2024 11:15

Экс-президент РФ пугает Запада ядерным ударом

Экс-президент РФ, а нынче зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что военные РФ на объявленных 6 мая учениях ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и флота отработают применение тактического ядерного оружия по западным странам.

Комментарий Медведева последовал после заявления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о том, что Великобритания разрешает применять британское оружие по целям на территории России.

«… Storm Shadow/SCALP-EG управляется не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами. При определённых обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом. И отработка ответа на такие атаки - цель запланированных учений. И даже не до конца образованные Дебилы Его Королевского Величества это должны понимать. И насчёт борьбы с Путиным. Иными словами, борьбы с Россией. Нет у меня приличного ответа, кроме разве что одного. Дэвид - ты, того, поаккуратнее. Можно и …», - пригрозил Медведев.

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