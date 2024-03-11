NYT: США готовили "неядерный" ответ на ядерный удар РФ по Украине

Беспокойство Белого дома в конце 2022 года, что Россия может нанести ядерный удар по Украине, было настолько глубоким, что администрация президента США создала рабочие группы для разработки плана действий в ответ.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников.

По информации издания, в Белом доме считали, что ответ США на эту угрозу должен быть неядерным, впрочем отметили, что это должна быть какая-то "драматическая реакция" – возможно, даже конвенционная атака на подразделения, которые запустили ядерное оружие.

В администрации президента Байдена были убеждены, что в противном случае они рискуют поощрить не только российского диктатора Путина, но и любого другого авторитарного лидера с ядерным арсеналом – большим или малым, говорится в публикации.

По данным NYT, некоторые считали, что публичные предупреждения РФ о том, что Украина якобы готовится использовать "грязную бомбу", были поводом для превентивного ядерного удара.

Военные игры в Пентагоне и аналитических центрах вокруг Вашингтона представляли, что использование Путиным тактического оружия – возможно, с последующей угрозой взорвать еще больше – может произойти при различных обстоятельствах, отмечает издание.

Одна из симуляций, говорится в материале, предусматривала успешное контрнаступление Украины, которое поставило бы под угрозу удержание Крыма Россией, в то же время другая предусматривала требование Москвы к Западу прекратить любую военную поддержку Киева для того, чтобы расколоть НАТО.

NYT указывает, что в середине ноября 2022 года директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, где первый дал понять, что "для России будут четкие последствия".

Американские чиновники не рассказали, насколько конкретно Бернс говорил Нарышкину о характере ответа Соединенных Штатов.

"Нарышкин поклялся, что он понял, и что Путин не намерен использовать ядерное оружие", – рассказал директор ЦРУ.