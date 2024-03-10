США готовились к потенциальному российскому ядерному удару по Украине

В конце 2022 года США начали «тщательную подготовку» к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине, сообщили CNN два высокопоставленных чиновника в администрации Байдена.

По словам чиновников, администрация президента США была особенно обеспокоена тем, что Россия может применить тактическое или боевое ядерное оружие.

Опасения администрации, сказал корреспонденту CNN высокопоставленный сотрудник администрации Байдена, «были не просто гипотетическими — они основывались на некоторой информации, которую мы получили».

«Мы должны были спланировать все таким образом, чтобы оказаться в наилучшем положении на случай, если это немыслимое событие действительно произойдет», — сказал CNN тот же высокопоставленный сотрудник администрации.

В период с конца лета до осени 2022 года Совет национальной безопасности США провел ряд совещаний, чтобы разработать планы действий в чрезвычайных ситуациях. «На случай либо очень четкого указания на то, что они собираются что-то сделать, напасть с применением ядерного оружия, либо если они только что это сделали — как мы будем реагировать, как мы попытаемся упредить это или сдержать это», — сказал CNN другой высокопоставленный сотрудник администрации.

В конце лета 2022 года дела у российских войск в Украине шли плохо. Украинские войска наступали на оккупированный Россией Херсон на юге страны. По мере продвижения украинских войск целые российские части оказывались под угрозой окружения. В администрации считали, что потеря Россией захваченного Херсона, который, с точки зрения Путина, теперь был частью российской территории, может стать «потенциальным спусковым крючком» для применения ядерного оружия.

«По нашим оценкам, в течение некоторого времени один из сценариев, при котором они рассматривали возможность применения ядерного оружия, включал в себя такие вещи, как экзистенциальные угрозы российскому государству, прямые угрозы российской территории», — сказал высокопоставленный представитель администрации.

В дополнение к этому западные разведслужбы получили информацию о том, что среди российских официальных лиц обсуждается возможность ядерного удара по Украине. Собеседник CNN сказал, что имелись данные об обсуждении этого «на более низких уровнях российской системы».

Однако ни разу США не обнаружили разведданных, указывающих на то, что Россия предпринимает шаги по мобилизации своих ядерных сил для осуществления такой атаки, отмечает CNN.

«Мы ни разу не видели никаких признаков тех шагов, которые, как мы ожидали, они предпримут, если пойдут по пути применения ядерного оружия», — сказал высокопоставленный представитель администрации Байдена.