Зеленский считает необходимым членство Беларуси в ЕС

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, расширение ЕС должно выйти за перечень государств, уже имеющих статус кандидата, но также охватить Беларусь.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой в Киеве на День Европы/

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина в скором времени ждет шаги ЕС, необходимые для начала переговоров о членстве Украины, но расширение ЕС должно касаться также других европейских государств.

"Мы выполнили все условия для того, чтобы в июне была утверждена переговорная рамка и реально начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Также важно, чтобы для других народов, которые заслуживают быть в Евросоюзе – европейское единство действительно работало, чтобы они тоже реализовали свой кандидатский статус", – пояснил Зеленский.

Президент Украины также очертил перечень государств, которые он видит в составе будущего ЕС.

"Европа – это и Балканы, и Молдова, и будет обязательно день Европы для Грузии и день Европы для Беларуси", – заявил он, впервые провозгласив видение Украины относительно будущего вступления Беларуси в ЕС.

Примечательно, что в этом перечне государств он не назвал Турцию, которая формально имеет статус кандидата, но переговоры с которой остановлены.

Зеленский также добавил, что эту позицию разделяют и представители Европейского парламента. "Все это – уже отражено позициями Европарламента, и действительно важно все это реализовать", – подчеркнул президент.