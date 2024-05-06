ISW: Россия собирает группировку на харьковском направлении

Американский Институт изучения войны в новой сводке-анализе, отталкиваясь от сообщений о передислокации российского десантного батальона с южного фронта в Курскую область, напоминает, что Россия продолжает наращивать северную группировку, которая может снова атаковать северо-восток Украины, в том числе Харьков.

Впрочем, сил для штурма Харькова у России на этом направлении, по мнению ISW, пока нет. Аналитики ISW также упоминают, что недавно в Курскую область с фронта в Запорожской области был переброшен батальон из состава 76-й (Псковской) дивизии ВДВ.

Сообщается, что Россия собрала в Северную группировку уже около 50 тыс солдат: более 31 тысячи — в Белгородской области, более 10 тысяч — в Курской и более 8000 — в Брянской. Российские части ради маскировки выгружаются на станциях в Курской области, а затем отправляются собственным ходом в Белгородскую, поближе к Харькову.

Многие обозреватели отмечают, что в последнее время россияне активизировали удары по Харькову и северо-восточным областям в целом, а также аэроразведку в этом регионе.

«Российская армия, как сообщается, формирует и готовит Северную группировку из частей Ленинградского военного округа для операций прежде всего на оперативном направлении Белгород-Харьков», — резюмирует ISW.

«ISW продолжает считать, что у российской армии нет достаточных сил, чтобы захватить город [Харьков], но российские наступательные операции против Харькова или Сум оттянет и свяжет украинские части с других, более важных участков фронта», — пишут аналитики американского института.