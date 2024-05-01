Выросло число жертв ракетного удара по Одессе 29 апреля

По последним данным, в результате ракетного удара российской армии по Одессе 29 апреля погибли шесть человек.

Ранее сообщалось о пяти погибших. 1 мая в больнице умер мужчина, раненный при обстреле. Ранения получили 32 местных жителя.

Глава Одесской областной военной администрации Сергей Кипер сообщил, что удар был нанесен баллистической ракетой «по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом».

По предварительным данным, была использована ракета с кассетным боеприпасом.

Представитель Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук также заявил, что при обстреле была применена ракета «Искандер-М» с кассетной боеголовкой.