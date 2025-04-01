Закупленные РФ авиационные запчасти на $500 млн "зависли" в США

Закупленные Россией авиационные запчасти на сумму $500 млн "зависли" в США. Об этом газете "Известия" заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"У нас где-то на $500 млн "зависших" запчастей в США под нужды нашего авиапрома, которые уже были оплачены. Поэтому думаю, что мы, как представители потребителей, были бы заинтересованы в том числе и в разблокировке поставки этих запчастей. Это было бы важно", - заявил он газете.

По его словам, Россия видит резон в признании проведенных российскими компаниями ремонтных работ с самолетами Airbus и Boeing в условиях санкций без соответствующей верификации лицензии от иностранных производителей.

"Целый ряд вопросов, если такое движение будет в наших интересах, мы уже проработаем. Например, признание проведенных ремонтных работ иностранных бортов, имею в виду Airbus и Boeing, которые произведены российскими компаниями, соответственно, в условиях санкций без соответствующей верификации лицензии от иностранных производителей. Это тоже предмет нашего интереса", - отметил Алиханов.