Кремль перечислил подпадающие под временный мораторий на удары энергообъекты

Кремль опубликовал согласованный с США перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

Это нефтеперерабатывающие предприятия; нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции; вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители; атомные электростанции; дамбы гидроэлектростанций.

Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен, говорится в пресс-релизе.

В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.