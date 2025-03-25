Госдума РФ ратифицировала соглашение с Беларусью об автоперевозках

Госдума РФ ратифицировала межправительственное соглашение с Беларусью о международных автомобильных перевозках.

"Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о международных автомобильных перевозках, подписанное в городе Москве 18 августа 2023 года", - говорится в документе.

В соответствии с соглашением осуществляются международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов между государствами сторон, транзитом по их территориям, с территории третьего государства или на территорию третьего государства, а также каботажные автомобильные перевозки грузов.

Компетентные органы государств - сторон соглашения обмениваются предложениями по организации перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Эти предложения должны содержать данные относительно наименования перевозчика, маршрута следования, расписания движения и остановочных пунктов, на которых планируется производить посадку и высадку пассажиров. После рассмотрения предложений компетентные органы информируют друг друга в письменной форме, следует из документа.

Перевозки могут выполняться только перевозчиком, который в соответствии с законодательством своего государства допущен к осуществлению международных автомобильных перевозок. Транспортное средство при этом должно иметь регистрационные и отличительные знаки своего государства. Прицеп и полуприцеп могут иметь регистрационные и отличительные знаки других стран при условии, что грузовой автомобиль, автомобильный тягач и автобус имеют регистрационные и отличительные знаки государства одной из сторон, указано в соглашении.

Перевозка грузов по территории государств сторон соглашения выполняется в соответствии с допустимыми весовыми и габаритными параметрами автотранспортного средства, установленными законодательством государства, по территории которого выполняется перевозка, говорится в соглашении.

Ожидается, что Беларусь и РФ полностью перейдут на безразрешительную систему к 1 января 2030 года.