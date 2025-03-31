Последнее обновление: 31.03.2025 09:35

Беларусь в 2025 году поставит в Новосибирскую область около 20 карьерных самосвалов

Беларусь в 2025 году поставит в Новосибирскую область около 20 карьерных самосвалов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич в интервью российскому телеканалу.

"Начиная со второго полугодия 2025 года, будет поставлено около 20 единиц (карьерных самосвалов) - это техника на период 2025-2026 годов", - сказал он.

По его словам, прорабатывается вопрос создания в Новосибирске центра технической поддержки таких машин, что также будет определенным стимулом в развитии добывающей отрасли с применением современной карьерной техники белорусского производства.



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