В РФ отмечают рост дефицита авиапарка в стране

Российским авиакомпаниям не хватает воздушных судов, авиапарк начнет увеличиваться только с 2026 года, частично проблему авиаперевозки решают иностранные авиакомпании. Об этом сообщил на VII конгрессе турагентов вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Он отметил, что сейчас в распоряжении российских перевозчиков находится порядка 800 самолетов, но каждый год из строя будут выходить 50-100 бортов.

"Санкции еще не отменены, а выбытие самолетов серьезное - в прошлом году "на бетон" встали 58 судов. Следующий год еще будет нормальным, но нехватка самолетов сильно ударит по отрасли в 2027 году. Из-за дефицита самолетов туроператоры, планируя полетные программы, вынуждены выбирать: недавно обсуждали, куда и на чем лететь - в Таиланд или на Занзибар в Танзанию, и выбрали Таиланд как более популярное направление. Год будет непростой, ждать отмены санкций не стоит", - сказал эксперт, которого цитирует Интерфакс.

По словам Горина, у российских перевозчиков находятся в рабочем состоянии как минимум около 800 бортов, половина из которых может выполнять и международные рейсы.

"И даже если терять по 50-100 самолетов в год, мы сможем нормально летать: наш флот поддерживается, рационально распределяется. Но, по моему прогнозу, восстановление флота и маршрутов займет годы. В этой ситуации плюсом становится увеличение до 40% доли иностранных авиакомпаний на российском рынке", - подчеркнул он.