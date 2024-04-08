Лукашенко утверждает, что знает планы белорусской оппозиции

Лукашенко сегодня на совещании объявил, что идет информационная война, и рассказал о планах белорусской оппозиции.

"Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются. Бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги. И, самое главное: "Дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ!". На что кураторы им говорят: "Ребята, в СМИ уже были, надо что-то погорячее". Типа московского этого "Крокус Сити", не дай бог, теракты. И вооруженное противостояние в Беларуси», - сказал Лукашенко.

«Цель - зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… Ну не наемников, а уже войска. Они же - "власть", - уточнил он.

«Конечно, насколько это возможно, я информирую общество и наших людей об основных моментах. Но не хотелось бы напрягать ситуацию, чтобы люди переживали, волновались. Но я-то понимаю, что ситуация непростая. И все сошлось сейчас на средствах массовой информации», - говорил Лукашенко.

"Сейчас эти сектора нашей жизни играют важнейшую роль вообще в развитии Беларуси. Идет информационная война, прежде всего в СМИ. Экономическая война, иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удается», - сказал он.