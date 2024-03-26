Лукашенко озвучил свою версию отхода участников нападения на «Крокус»

Лукашенко с полигона в Ошмянском районе озвучил свою версию отхода террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», которая сводится к непреступной границе Беларуси и не только.

«Они не могли пойти в Беларусь. Их кураторы (у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения) - они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас. В первые же минуты мне доложил председатель КГБ (он занимается антитеррористическими мероприятиями). Мы по самой боевой ситуации привели в действие свои подразделения», - заявил Лукашенко.

По его словам, были задействованы силы МВД, выставлены посты на дорогах, в том числе с Россией, «привлекались силы КГБ, Госпогранкомитета, некоторые части военнослужащих».

«Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы», — сказал Лукашенко, добавив, что на протяжении всего времени после теракта белорусская и российская стороны эффективно и слаженно сотрудничали.

"Взаимодействие белорусов и россиян дорогого стоит", - сказал Лукашенко.

"Бортников с Тертелем связались, мгновенно начали действовать, нам доложили. И с этого момента то, что касалось высокого уровня, нас, президента России и президента Беларуси, обсуждалось не единожды в наших контактах", - продолжил он.

Как только поступила информация от спецслужб о том, что автомобиль с террористами движется в направлении Брянска, была достигнута договоренность, что Беларусь блокирует свой участок направления вероятного движения преступников, а российская сторона - свой.

"Мы созванивались. Я у него спрашиваю: "Еще что-то надо?" - "Нет. Все нормально". - Он у меня спрашивает: "Поможешь закрыть?" - "Помогу. Все делаем". Идет такой диалог", - продолжил Лукашенко.

"Я почему это сказал? Потому что начали Путина эти беглые (их и наши) упрекать: "Вот он, что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается и прочее". Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал ", - заключил Лукашенко.

В версии Путина Беларуси нет - террористы «пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы».