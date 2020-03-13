Уровень официальной безработицы в Беларуси на 1 марта 2020 г. составлял 0,2%

Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси по белорусской методике на 1 марта 2020 г. составил 0,2 процента и по сравнению с 1 марта 2019 г. (0,4%) снизился на 0,2 процентных пункта.

На учете в качестве безработных на 1 марта 2020 г. состояло 10,2 тыс. человек, что на 35,6 процента безработных меньше, чем на 1 марта 2019 г. (15,8 тыс. человек), сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты РБ.

Нанимателями на 1 марта 2020 г. заявлены сведения о наличии 83,5 тыс. свободных рабочих мест, что на 7,8 процента больше, чем на 1 марта 2019 г. (77,5 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 61,9 процента от общего числа вакансий, в соответствующем периоде 2019 года – 61,8 процента.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 марта 2020 г. составил 0,1 безработных на одну вакансию (на 1 марта 2019 г. – 0,2).

В январе-феврале 2020 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 21,8 тыс. человек, из которых 13,9 тыс. человек поставлено на учет в качестве безработных.

За отчетный период при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 13,9 тыс. человек или 40,2 процента от нуждавшихся в трудоустройстве, из них 8,9 тыс. безработных; на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 915 человек; в оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 4,2 тыс. человек; на новое место жительства и работы переселено 26 семей безработных.

В соответствии с методологией Международной организации труда уровень безработицы в Беларуси в IV квартале 2019 года составил 4,0% от численности рабочей силы в стране.

В первом и во втором кварталах 2019 года уровень безработицы в РБ по методологии МОТ составлял 4,6% и 4,4% соответственно. В III квартале был зафиксирован «исторический» минимум в 3,9%.