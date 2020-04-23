Последнее обновление: 23.04.2020 17:46

Безработица в Беларуси в 1 квартале 2020 года составила 4,1% по правилам МОТ

Уровень занятости населения Беларуси в I квартале 2020 года составил 66,6%, уровень безработицы в соответствии с методологией Международной организации труда – 4,1% от численности рабочей силы.

Занятость рассчитывается как (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет, сообщает Национальный статистический комитет РБ.

Обследование проводится во всех областях республики и г.Минске по выборочному методу и охватывает 0,6% от общего числа домашних хозяйств Республики Беларусь с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.

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