Безработица в Беларуси в 1 квартале 2020 года составила 4,1% по правилам МОТ

Уровень занятости населения Беларуси в I квартале 2020 года составил 66,6%, уровень безработицы в соответствии с методологией Международной организации труда – 4,1% от численности рабочей силы.

Занятость рассчитывается как (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет, сообщает Национальный статистический комитет РБ.

Обследование проводится во всех областях республики и г.Минске по выборочному методу и охватывает 0,6% от общего числа домашних хозяйств Республики Беларусь с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.