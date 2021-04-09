Молодежная безработица в 2020 году составила 6,5%

Уровень молодежной безработицы в Беларуси по итогам 2020 года составил около 6,5%, сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Токун отметил, что в возрастной группе от 16 до 30 лет больше всего безработных либо не имеют образования, либо имеют профессионально-техническое. «Количество безработных с дипломом о высшем образовании — наименьшее», — добавил он, передает БелаПАН.

По мнению чиновника, в обеспечении работой молодежи большую роль играет механизм распределения. По данным Минобра РБ, к месту работы по распределению после окончания учебы прибывает примерно 90% молодых специалистов.