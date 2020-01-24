Безработица в Беларуси в IV квартале 2019 года выросла до 4,0%

Уровень безработицы в Беларуси в IV квартале 2019 года в соответствии с методологией Международной организации труда подрос до 4,0% от численности рабочей силы в стране.

В первом и во втором кварталах 2019 года уровень безработицы в РБ по методологии МОТ составлял 4,6% и 4,4% соответственно. В III квартале был зафиксирован «исторический» минимум в 3,9%.

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 − 74 лет) в IV квартале 2019 г. составил 67,7%, сообщает Национальный статистический комитет РБ.