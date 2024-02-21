Суд ЕС отклонил иск ОАО "Гродно Азот" о санкциях

Суд Евросоюза в Люксембурге 21 февраля отклонил иск ОАО "Гродно Азот" и его филиала "Химволокно" с требованием отменить санкции ЕС.

Суд ЕС постановил, что Совет ЕС был прав в своих оценках важного и стратегического положения ОАО "Гродно Азот" в белорусской экономике, его статуса государственной компании, а также того факта, что "Гродно Азот" поддерживает режим Александра Лукашенко, представляя собой источник существенных доходов. Соответственно, Суд ЕС счел, что санкции против белорусских компаний были введены правомерно и оставил их в силе.

Иск белорусские компании подали 2 марта 2022 года.

ОАО "Гродно Азот" и его филиал "Химволокно" попали в пятый санкционный пакет ЕС против Беларуси в декабре 2021 года.