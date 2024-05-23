Последнее обновление: 23.05.2024 17:08

ЕС намерен запретить экспорт в Беларусь продукции и технологий двойного назначения

Евросоюз намерен ввести ограничительные меры в отношении экспорта в Беларусь товаров и технологий двойного назначения с целью ужесточения санкций в отношении России.

Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на проект решения ЕС.

По данным издания, ЕС планирует "запретить экспорт в Беларусь и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях", а также "прекратить импорт алмазов из Беларуси".

Новые санкции направлены на ограничение автомобилей и товаров класса люкс, которые по-прежнему могут поставляться в Беларусь и далее реэкспортироваться в Россию.

Согласно информации газеты, ежемесячный поток "транспортных средств и автозапчастей из стран ЕС, поступающих в основном из Германии и Польши, в Беларусь вырос с $50 млн в январе 2022 года до $268 млн в январе нынешнего".

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия хочет запретить компаниям ЕС экспортировать в Беларусь предметы роскоши, морское оборудование, а также товары и технологии, используемые в нефтегазовой отрасли. Кроме того, ЕК предложила также странам ЕС запретить импорт нефти, газа, золота и алмазов из Беларуси.

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