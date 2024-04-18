Саммит ЕС поддержал срочную доставку средств ПВО в Украину

Саммит лидеров ЕС считает срочным обеспечить дополнительные средства ПВО для Украины и призвал государства-члены ускорить доставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты.

Об этом говорится в выводах после первого дня саммита ЕС 17 апреля.

В своих итогах, поддержавших все 27 лидеров государств ЕС, Европейский совет решительно осудил воздушные и ракетные атаки России против гражданского населения и гражданской и критической инфраструктуры Украины, включая недавние усиленные нападения на энергетический сектор.

"Европейский совет отмечает необходимость срочно обеспечить противовоздушную оборону Украины и ускорить и интенсифицировать доставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты. Она призывает Совет (ЕС), в частности на его предстоящем заседании, и государства-члены обеспечить необходимые дальнейшие действия", – говорится в выводах.

Лидеры пообещали, что ЕС и его государства-члены активизируют оказание гуманитарной помощи и помощи по вопросам гражданской защиты, включая оборудование, как генераторы и силовые трансформаторы.