Послы ЕС одобрили 5 млрд евро для помощи Украине оружием на 2024 год

Постоянные представители стран ЕС 13 марта поддержали увеличение на 5 миллиардов евро Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия Украине.

"Послы ЕС достигли принципиального согласия по реформированию Европейского фонда мира, чтобы поддержать Украину с бюджетом в 5 миллиардов евро на 2024 год", – говорится в сообщении бельгийского председательства в Twitter (Х).

Там добавили, что Евросоюз и дальше решительно настроен оказывать длительную поддержку Украине и "гарантировать, что она получит военное оборудование, необходимое ей для самозащиты".

Соглашение приветствовал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, который заверил, что Евросоюз будет поддерживать Украину всем, чем нужно, чтобы она победила.

Германия, Франция и Венгрия по разным причинам сначала выступали против одобрения взноса в 5 млрд евро в Европейский фонд мира на 2024 год, пишет Politico.

Германия выступала за то, чтобы из взносов в Европейский фонд мира отчислялись 100% прямой военной помощи, которую член Евросоюза предоставляет Киеву. Ей также не нравилось, что некоторые государства передают Украине старое вооружение, а взамен за деньги фонда хотят приобрести значительно дороже новое.

На практике это означало бы, что Берлин как крупнейший донор военной помощи Украине в ЕС вообще не будет платить взносы в ЕФМ, что ставило бы под угрозу наполнение фонда – и, соответственно, поставки оружия Киеву. В конце концов, Германия согласилась на компромисс: согласилась на уровень сокращения взносов в ЕФМ ниже 50%.

Франция в свою очередь настаивала, что Европейский фонд мира должен использоваться для возмещения только оружия, произведенного в ЕС. Компромисс предусматривает, что это правило станет обязательным после определенного переходного периода, который еще точно не установлен. Это позволит поддержать в том числе и инициативу Чехии по закупке снарядов за пределами ЕС.

Что касается Венгрии, то она согласилась использовать "конструктивное воздержание от голосования", то есть не голосовала ни за, ни против на встрече послов. Несмотря на это, Будапешт все еще блокирует выделение транша из Европейского фонда мира в 500 миллионов евро.