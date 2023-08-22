Последнее обновление: 22.08.2023 12:29

ЕС готов компенсировать часть расходов странам, которые передают Украине F-16

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что Брюссель примет решение о частичной компенсации расходов государств-членов, которые решили передать Украине истребители F-16.

Об этом Боррель заявил в понедельник во время выступления в городе Сантандер.

Топ-дипломат ЕС упомянул о решении Дании и Нидерландов передать Украине собственные истребители F-16 через несколько дней после того, что США дали на это зеленый свет.

Он уточнил, что такая отправка не является результатом соглашения с ЕС, а "является двусторонним решением нескольких стран, которые сформировали группу для координации своих действий".

Боррель одновременно отметил, что Евросоюз "безусловно" профинансирует "часть" расходов этих государств-членов, если они обратятся с соответствующей просьбой к Брюсселю.

Руководитель дипломатии ЕС выразил уверенность, что эти самолеты могут "стать поддержкой" для Украины, хотя и признал, что, "к сожалению", F-16 "не смогут быть использованы очень скоро", поскольку сначала нужно обучить пилотов, что является "длительной задачей".

"Но чем быстрее мы начнем, тем лучше", – сказал он.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Она, а также Нидерланды на выходных объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.

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