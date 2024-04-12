Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Беларуси на 2024 год

Всемирный банк на 0,4 процентных пункта с 0,8% до 2,4% улучшил оценку роста ВВП Беларуси в 2024 году, следует из апрельского прогноза банка для стран региона Европы и Центральной Азии.

Прогноз роста ВВП на 2025 по сравнению с январской оценкой понижен на 0,1 процентных пункта до 0,7%. В 2026 году экономика Беларуси замедлится до 0,5%.

Эксперты банка полагают, что инфляция в Беларуси в 2024 году ускорится до 7,4%, но в 2025 году замедлится до 5,2%, в 2026 году - до 5,8%.

По оценке банка отрицательное сальдо счета текущих операций ухудшится с 3,4% к ВВП в 2023 году до 4,8% к ВВП в 2024 году, 5,2% к ВВП в 2025 году и 6,0% к ВВП в 2026 году.