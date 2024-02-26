Последнее обновление: 26.02.2024 12:15

ЕАБР: Внутренний спрос остается важным фактором роста ВВП в Беларуси

Внутренний спрос остается важным фактором роста экономики Беларуси, полагают аналитики ЕАБР, комментируя рост ВВП Беларуси в январе 2024 года на 2,8%.

«Расширение ВВП поддерживается ростом промышленности (+5,4% г/г), сельского хозяйства (+4,3% г/г), оптовой (+10,3% г/г) и розничной торговли (+9,9% г/г). Помимо розничного товарооборота выросли инвестиции в основной капитал (+ 3,3% г/г) за счет увеличения приобретения машин и оборудования (+36,4% г/г) при существенном снижении строительно-монтажных работ (-12,8% г/г)», - говорится в еженедельном комментарии банка.

Между тем, прогноз роста ВВП Беларуси в 202 году банк пока оставил на уровне «около 2%».

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