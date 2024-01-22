Последнее обновление: 22.01.2024 10:27

ЕАБР прогнозирует замедление экономики Беларуси в 2024 году

Экономика Беларуси замедлится в 2024 году до 2% после роста в 2023 году на 3,9%, говорится в еженедельном комментарии ЕАБР.

«В 2024 г. прогнозируем рост ВВП на 2%, выше среднего за последние 10 лет», - сказано в комментарии.

«ВВП Беларуси увеличился на 3,9% в 2023 г. как и прогнозировали аналитики ЕАБР. Промышленное производство, увеличившись на 7,7% г/г, обеспечило более половины прироста ВВП. Значительный вклад был сформирован торговлей (оптовый товарооборот вырос на 13,3% г/г, розничный увеличился на 8,5% г/г.) и увеличением инвестиций в основной капитал на 14,2% г/г в 2023 году. Сдерживающее влияние на рост ВВП оказали грузоперевозки (снижение на 17,7% г/г), а также информационные и компьютерные услуги», - пишут аналитики банка.

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